Zombi Child Filmi
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Zombi Child, ailesi ile ilgili büyük bir sırrı arkadaşları ile paylaşan bir gencin yaşamına odaklanıyor. 1962 yılında Haiti’de ölen bir adam, şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak için diriltilir. Arada geçen 55 yılın ardından Haitili bir genç, başına geleceklerden habersiz, ailesi ile ilgili bu önemli sırrı arkadaşlarına anlatır. Sırrı öğrenen gençlerden biri, akıl almaz bir şey yapmak için harekete geçer.
Yönetmen: Bertrand Bonello
Senaryo: Bertrand Bonello
Oyuncular: Louise Labeque, Wislanda Louimat, Katiana Milfort, Mackenson Bijou, Adilé David, Ninon François, Mathilde Riu, Ginite Popote, Néhémy Pierre-Dahomey, Sayyid El Alami, Saadia Bentaïeb, Patrick Boucheron, Justine Bo, Raphaël Quenard, Benjamin Crotty, Clémentine Duzer, Elise Douyère, Judith Lou Lévy
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Zombi Child
Yapımcı Firma: My New Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca, Haiti Kreolesi, İngilizce
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: My New Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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