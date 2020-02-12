Zombi Child Filmi

12.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:58

Zombi Child, ailesi ile ilgili büyük bir sırrı arkadaşları ile paylaşan bir gencin yaşamına odaklanıyor. 1962 yılında Haiti’de ölen bir adam, şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak için diriltilir. Arada geçen 55 yılın ardından Haitili bir genç, başına geleceklerden habersiz, ailesi ile ilgili bu önemli sırrı arkadaşlarına anlatır. Sırrı öğrenen gençlerden biri, akıl almaz bir şey yapmak için harekete geçer.

Yönetmen: Bertrand Bonello

Senaryo: Bertrand Bonello

Oyuncular: Louise Labeque, Wislanda Louimat, Katiana Milfort, Mackenson Bijou, Adilé David, Ninon François, Mathilde Riu, Ginite Popote, Néhémy Pierre-Dahomey, Sayyid El Alami, Saadia Bentaïeb, Patrick Boucheron, Justine Bo, Raphaël Quenard, Benjamin Crotty, Clémentine Duzer, Elise Douyère, Judith Lou Lévy

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Zombi Child

Yapımcı Firma: My New Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca, Haiti Kreolesi, İngilizce

Filmin Süresi: 103 dk.

Dağıtıcı Firma: My New Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com