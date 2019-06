Ziynet Sali 10 yaş küçük sevgilisiyle Temmuz'da nikah masasına oturuyor

Şarkıcı Ziynet Sali'nin kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile olan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanıyor.

"HER ŞEY SAHNEDE BAŞLADI" DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcının "Her şey sahnede başladı. Çok mutluyuz. Her an sürpriz bir evlilik olabilir" aşk yaşadığını bu sözlerle duyurmuştu. Çift bu Temmuz'da aşklarını evlilikle taçlandıracak.

DÜĞÜN TEMMUZ'DA KIBRIS'TA

Şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu, kendisinden 10 yaş küçük müzisyen sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlilik kararı aldı. Düğünü Kıbrıs'ta yapacak olan çift, Temmuz'da dünya evine girecek. Düğün mekanını hâlâ netleştirmeyen çift için oteller sıraya girdi. Düğüne sponsor olmak isteyen oteller, şu sıralar sürekli Sali'yi arıyorlarmış.