Zirve için yarıştılar! İşte ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Haber metre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ekim ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

TARKAN VE GÜLŞEN ZİRVEDE

Haber metre'nin açıkladığı raporda; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra oynadığı reklam filmiyle adından söz ettiren Tarkan 7 bin 942 haber le listenin zirvesine yerleşti. Megastar'ı 7 bin 132 haber le sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen yer aldı.

BÜLENT ERSOY LİSTENİN 3. OLDU

Konser için gittiği Kıbrıs'ta sahte PCR testinden dolayı orkestra ekibi tutuklanan Bülent Ersoy da 5 bin 690 habere konu olarak listenin 3. sırasına yerleşti. Eşi Okan Kurt'un kavga ettiği bir esnafın dükkanında alıkonulduğunu söyleyerek herkesten yardım isteyen Demet Akalın da 5 bin 409 habere konu olarak listenin dördüncüsü oldu.

ALEC BALDWIN DE LİSTEDE

Ekim ayında oğlu İdo Tatlıses'in evlendirmesinin yanı sıra özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren İbrahim Tatlıses de 5 bin 241 haber le listenin 5. sırasında yer aldı. Rust filminin çekimde sahne için kullandığı kurusıkıdan çıkan mermilerle bir görüntü yönetmeninin ölümüne bir yönetmenin de yaralanmasına neden olan dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin de başına gelen talihsiz olayın ardından 4 bin 761 haber le listede 6. oldu.

ACUN LİSTEDE GERİLERE DÜŞTÜ

Kanalında yayınlanan programların yanı sıra kulüp satın alacağı için gündemde kalan Acun Ilıcalı, diğer ayların aksine bu ay listenin geri planlarında yer aldı. Ünlü isim 4 bin 553 habere konu olarak listenin 7. sırasında yer aldı. ATV ekranlarında yayınlanan programındaki konularıyla adından söz ettiren Müge Anlı da 4 bin 279 habere konu olarak listenin 8. sırasına yerleşti.

KEMAL KARAÇAY 10. SIRADA YER ALDI

ATV ekranlarında yayınlanan programında aile içinde yaşanan olayları işleyen Esra Erol ise 2 bin 326 habere konu olarak listenin 9. sırasında. Haber metre'nin hazırladığı listenin 10. sırasında ise 2 bin 122 habere konu olan Seksenler dizisi oyuncusu Kemal Kuruçay yer aldı.

Haber metre'nin verilerine göre; İdo Tatlıses 2 bin 88 haber le 11. sırada, Yasemin Şefkatli 2 bin 19 haber le 12. sırada, Okan Kurt bin 631 haber le 13. sırada, Aleyna Tilki bin 499 haber le 14. sırada, Hadise ise 896 haber le listenin 15. sırasında yer buldu.

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