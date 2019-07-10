Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam...
Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
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