Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

15.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:55

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol taraftan Hasan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan'ın şutu kalecide kaldı.

12. dakikada sol taraftan Hamroun'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Hasan'ın önünde kaldı. Hasan'ın sert şutu önce Necip'in kafasına ardından üst direğe vurarak filelerle buluştu. 1-0

20.dakikada sol taraftan N'Koudou'nun ortasında kaleci Kayacan'ın sektirdiği top Diaby'nin önünde kaldı. Topu iyi kontrol edemeyen bu futbolcunun şutu üstten dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Hamroun plase bir vuruş yaptı. Topu kaleci Karius dışarı çeldi.

25. dakikada sağ taraftan Umut ortaladı müsait pozisyondaki Oğuzhan yakın mesafeden topu ıskaladı.

28. dakikada sağ taraftan şık çalımlarla ilerleyen Diaby ceza sahası içerisinde ki Umut'a pas verdi. Umut'un sert şutunu kaleci Kayacan güçlükle dışarı çeldi.

33. dakikada N'Koudou çalımlarla ilerleyerek kaleci ile karşı kaşıya kaldığı anda Osman Çelik tarafından ceza sahası içerisinde indirildi. Müsabakanın hakemi bu pozisyona penaltı kararı verdi.

35. dakikada penaltı atışını kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

39. dakikada Oltan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamroun yakın mesafeden sert vurdu. Karius'un güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Caner direk kaleye vurdu kaleci Kayacan bu topu güçlükle dışarı çeldi.

48. dakikada sağ taraftan Ba'nın yaptığı ortada Hasan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

61. dakikada sol tarafta topla buluşan Diaby sert vuruşunda kaleciden seken top Umut'un önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Umut'un şutu yandan dışarı çıktı.

67. dakikada sol kanattan Hasan'ın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Oltan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1

88. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest atışta Caner'in direkt kaleye gönderdiği top kaleci Kayacan'ın sol tarafından ağlara gitti. 2-2

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit'in sert vurduğu top Ruiz'in eline çarptı. Hakem bu pozisyona penaltı kararı verdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Karius'un sağından meşin yuvarlığı ağlara yolladı.. 3-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Kısal xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Mahamadou Ba xx, Merthan xx (Aykut dk. 66 xx), Osman xx, Hasan Ayaroğlu xxx, Batuhan Aratarslan xx, İbrahim xxx, Emre xx (Mücahit dk. 46 xx), Hamroun xxx (Emrah dk. 73 xx), Rashad Muhammed xxx, Oltan xxx

Yedekler: Batuhan, Hamza, Serdar, Pote

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beşiktaş: Karius xx, Rebocho xx, Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Elneny xx, Necip xx, Oğuzhan xx (Boyd dk. 64 xx), N'Koudou xxx, Diaby xxx (Güven dk. 76 xx), Umut xx

Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Kartal, İlkay

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Hasan (dk. 12), Oltan (dk. 67), İbrahim (dk. 90+1) (BB Erzurumspor), N'Koudou (dk. 35), Caner (dk. 88) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), Caner, Ruiz (Beşiktaş)

(İHA)

Kaynak: İHA