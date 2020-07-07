Ziraat odası başkanları sorunlarını Bakan Pakdemirli'ye iletti
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Ziraat odası başkanları sorunlarını Bakan Pakdemirli'ye iletti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'ya yaptığı ziyarette kentteki ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK temsilcileriyle konuştu.

Ziraat odası başkanları sorunlarını Bakan Pakdemirli'ye iletti
07.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:07

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'ya yaptığı ziyarette kentteki ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK temsilcileriyle konuştu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan "Söz sizde" başlıklı Tarım Orman Buluşmaları'na katılan Manisa ziraat odaları başkanları, bölgelerindeki üretici sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin sorunlarını farkında olduklarını söyleyerek, çözüm yolları üretmek için ekibiyle birlikte 7 gün 24 saat boyunca çalıştıklarını vurguladı. Toplantının devamında Bakan Pakdemirli, katılımcılara Bakanlık kanalında yapılan çalışmaları anlattı.

Program öncesi Manisa Şehzadeler Ziraat Odası'nda toplanan başkanlar, yaklaşık 2 saat boyunca bölgelerindeki üreticilerin sorunlarını tespit ederek Bakan Pakdemirli'ye iletilmek üzere çiftçilerin sorunlarını konuştu. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da, ilçede çiftçilerin yaşadığı sorunları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şenol'a bildirdi.

"Üzüm bağlarındaki zarar TARSİM kapsamına alınmalı"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Biz Covid-19 süresince tüm Manisa Ziraat Odası başkanları olarak çiftçilerimizin yanında olduk. Tarlaya giderek kendilerine Covid-19 önlemleri hakkında bilgilendirmede bulunduk, sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini belirttik, maske takma konusunda gerekli özeni göstermelerini söyledik. Çiftçilerimiz de bu süreçte tüm tedbirleri alarak, canla başla vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmesi için çalıştı. Şimdi biz de, alın teriyle, canla başla çalışarak ülkemizin bu süreci en hasarsız bir şekilde atlatmasında önemli bir rol oynayan çiftçilerimizin sorunlarının çözülmesi için Bakanımızdan destek istiyoruz. 16-19 Mayıs tarihlerinde yaşanan hava değişimi nedeniyle üzüm bağlarında ciddi bir silme-dökülme meydana geldi. Üreticilerimiz ciddi bir biçimde ürün kaybetti. Biz bunların TARSİM sigortası kapsamına alınması gerektiğini Tarım ve Orman Bakanımıza iletmek istiyoruz. Yine süreçte yaşanan yağmur ve dolu ile ilgili üzüm bağlarını, karpuz üreticilerini ve domates üreticilerini ziyaret ettik ve bakanımızı bu zararın boyutları hakkında bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

"Elektrik faturalarına düzenleme gelmeli"

Başkan Yalvaç, üreticilere gelen elektrik faturalarının yüksek olmasına değinerek, "Tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturalarının yüksek olması çiftçinin belini büküyor. 2017'de kilowatt başına 2 TL'ydi, 2018'de 5 TL, 2019'da 19 TL, 2020'de ise 15 TL oldu. Bu fiyatların bir an önce düzenlenmesi ve fahiş fiyatlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Yine tarımsal sulama faturaları konusunda bu ödemelerin her ay değil de, mahsulden mahsule yapılmasını istiyoruz. Yem fiyatlarının yükselmesinden dolayı küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan üreticilerin zorda kaldığını ifade ederek, en azından süt fiyatlarının yükseltilmesi için Bakanımızdan süt üreticilerini desteklemesini talep ediyoruz. Yine son olarak bundan sonraki hasat dönemlerinde, Bakanımızın çiftçilerimizin yanında olarak mahsullerin değerinde alınması konusunda destek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oda başkanları adına Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorunları iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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