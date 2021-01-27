Ziraat Odası Başkanı: Covid-19 aşısı bulunur ama gıdanın aşısı bulunmaz
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Ziraat Odası Başkanı: Covid-19 aşısı bulunur ama gıdanın aşısı bulunmaz

27.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:33
Ziraat Odası Başkanı: Covid-19 aşısı bulunur ama gıdanın aşısı bulunmaz

KONYA'da Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağcı, Konya Ovası'nda su ve kuraklık problemi yaşandığını belirterek, "Covid-19'un aşısı bulunur ama tedbirler alınmazsa gıdanın aşısı bulunmaz. İnsanın gıdası tarım. Tarımın gıdası sudur" dedi.

KONYA'da Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağcı, Konya Ovası'nda su ve kuraklık problemi yaşandığını belirterek, "Covid-19'un aşısı bulunur ama tedbirler alınmazsa gıdanın aşısı bulunmaz. İnsanın gıdası tarım. Tarımın gıdası sudur" dedi. 

Konya Ovası'ndaki çiftçileri temsilen bir araya gelen ziraat odası başkanları, bugün düzenledikleri basın toplantısında ovanın sorunlarını dile getirdi. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağcı, Konya ovasının en büyük sorununun kuraklık ve beraberinde getirdiği susuzluk olduğunu belirterek, "Önümüzdeki birkaç aylık süreçte yeterli yağışlar olmazsa korkarız ki, tarımsal kuraklık kendini gösterecektir. Bunun bir sonraki adımı ise gıda krizi olacaktır. Covid-19'un aşısı bulunur ama tedbirler alınmazsa gıdanın aşısı bulunmaz. İnsanın gıdası tarım. Tarımın gıdası sudur. Ülkemizde ekim ve kasım aylarında yağış beklenirken, sıcaklık rekorları kırıldı. Kuraklık böyle devam ederse yer altı ve yer üstü sularının olumsuz etkileyecektir. Suya ihtiyaç olacak ürünlerden kaçış olabilir. Kuraklığın had safhada yaşandığı bu dönemde suya ayrı bir başlık açılmalı, suyla ilgili tüm yatırımlar öne alınmalıdır" dedi.

'BOŞA AKAN SULAR EKONOMİYE KAZANDIRILMALI'

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise Türkiye'nin ilk gündeminin su olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye 150 yer altı barajları yapılacak. Bu doğru yapılması gerekiyor. Konya ve Türkiye'nin ilk gündemi su olmalıdır. Gerek iç havzalar gerekse dış havzalardan boşa akan suların ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Son yağışlar çiftçiyi rahatlattı; ancak çiftçi tüccara gübre almaya gittiğinde gübrenin tonu 2 bin 400 TL'den 2 bin 900 TL'ye çıktı, el insaf. Çiftçi bu tarlasına yeterli gübreyi atamazsa ülkemizde büyük verim kaybı olacak. Bugün itibariyle Konya bölgesinde yağışlar bekleniyordu onlar da kaydı. Bir an önce Konya Havzası'na su getirilmesi gerekir" diye konuştu.?


Ziraat Odası Başkanı: Covid-19 aşısı bulunur ama gıdanın aşısı bulunmaz
Ziraat Odası Başkanı: Covid-19 aşısı bulunur ama gıdanın aşısı bulunmaz
Ziraat Odası Başkanı: Covid-19 aşısı bulunur ama gıdanın aşısı bulunmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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