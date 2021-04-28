Ziraat GYO halka arz oransal mı, eşit mi? Ziraat GYO halka arz hisse kodu nedir? Ziraat GYO halka arz hangi bankalarda var?

Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci bugün başladı. Yatırımcılar beraberinde "Ziraat GYO halka arz oransal mı, eşit mi? Ziraat GYO halka arz hisse kodu nedir? Ziraat GYO halka arz fiyatı ve sonuçlarını merak ediyor. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek olan süreçte binlerce yatırımcı gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bugün talep toplama süreci başlayan Ziraat GYO halka arz talep tarihi, hisse kodu, fiyatı gibi detaylar binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. SPK'nın haftalık bülteninde yapılan açıklamaya göre; şirket 1 TL nominal değerli paylarını 1,60 TL'den satışa sunacak. Özellikle bu anlamda yatırım yapmak isteyen kişiler sabah saatlerinden itibaren "Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hangi bankalardan yapılacak ve borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Ziraat GYO halka arz sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

ZİRAAT GYO HALKAARZ ORANSAL MI, EŞİT Mİ?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan bildirimde halka arzın oransal dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ziraat GYO yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, hangi bankalardan işlem yapabileceğini ve nasıl yapacağını merak ediyor.

Ziraat Yatırım Kanallarından,

Ziraat Yatırım E-şube

Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi

Ziraat Bankası Kanallarından

Ziraat Bankası internet şubesi

Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

ZİRAAT HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Ziraat GYO halka arzı kapsamında satışa sunulacak olan 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulmaya başlanacak.

1 LOT = 1,60 TL (Iskonto oranı % 25)

ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ziraat GYO paylarının halka arzının, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Ziraat yatırımın kendi resmi sitesinde yayımladığı 'Halka Arza Dair Özet Bilgiler' başlıklı metinde şu detaylar kamuoyu ile paylaşıldı:

Mevcut Çıkarılmış Sermaye 3.520.215.000 TL

Halka Arz Miktarı 1.173.405.000 TL nominal

Halka Arz Türü Sermaye Artırımı

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 4.693.620.000 TL

Halka Arz Fiyatı 1,60 TL