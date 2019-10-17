Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Salış'ın kullandığı 06 BA 5067 plaka kamyon, D140 karayolu Ayvaşık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Muhsin Çınar idaresindeki 06 HC 4268 hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kamyonun sürüklediği araç, önünde duran Soner Kaya'nın kullandığı 03 AAB 433 plakalı pikaba, pikap da önündeki Hayrettin Emektar'ın idaresindeki tıra çarptı.
Meydana gelen zincirleme kazada, hafif ticari araç, pikabın altına girdi.
Kazada, hafif ticari aracın şoförü Çınar ile araçta bulunan Şenay Gözükara, Ayşe Doğan, Ayşegül Güven ve Derya Emirdoğan Candır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.