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Zincirleme trafik cezası geliyor! Trafik cezaları ne kadar oldu? Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?

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Trafik cezaları ne kadar oldu sorusu, hükümetin yeni düzenlemeleriyle birlikte sürücülerin gündemine oturdu. Hız, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirme ve hatalı sollama gibi trafik kurallarına yönelik cezaların ciddi şekilde artırılması planlanıyor. Trafik cezaları ne kadar oldu sorusuna yeni taslakla birlikte daha ağır yanıtlar verilecek gibi görünüyor.

AK Parti ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan yeni taslak, trafik cezaları ne kadar oldu sorusuna köklü bir değişim getirmeyi hedefliyor. Özellikle zincirleme kural ihlallerine yönelik "arttırıcı sebep" düzenlemesi, sürücülerin daha dikkatli olmalarını zorunlu kılacak. Trafik cezaları ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Trafik cezaları ne kadar oldu?

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda trafik suçlarında cezaların artırılması için Cumhurbaşkanlığında AK Parti grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının yaptığı sunumda, 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldiği, bu kazaların yüzde 45'inin hız ihlalinden kaynaklandığı aktarıldı. Kazaların 1.300'ünün ise hatalı şerit değiştirme, diğerlerinin ise hatalı dönüş, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı belirtildi.

Zincirleme trafik cezası geliyor! Trafik cezaları ne kadar oldu? Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?

AK Parti kaynakları "Türkiye'de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi. Yetkisiz çakarlı araç kullanımına 7 bin 500 liradan 150 bin liraya kadar para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı var. Bir de yapılan denetimlerde bakıyorsunuz, adam Avrupa'dan gelmiş, orada hiç trafik cezası almamış. Ama Türkiye'de çok sayıda ceza uygulanmış. Bu durum cezaların düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü adam nasılsa cezası az diye trafik kurallarını ihlal etmeyi göze alıyor" değerlendirmesini yaptı.

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Zincirleme trafik cezası geliyor! Trafik cezaları ne kadar oldu? Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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