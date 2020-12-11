Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
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Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı

11.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:18

Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı Antalya'da alt geçitte 4 araçlı zincirleme trafik kazasında sivil bir polis aracı motor bölümünden alev alev yandı.

Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'da alt geçitte 4 araçlı zincirleme trafik kazasında sivil bir polis aracı motor bölümünden alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Şarampol Alt Geçidinde meydana geldi. Akıcı trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 araç zincirleme bir şekilde birbirine çarptı. Yaralananın olmadığı kazada ortada yer alan sivil bir polis aracı motor bölümünden yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yana araca müdahale etti. Polis aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle alt geçitte uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis aracının yanması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da zincirleme kaza...Sivil polis aracı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI

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