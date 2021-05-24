Zincir marketler açık mı? Zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Zincir marketler kaça kadar açık?

Zincir marketler açık mı? Zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24 Mayıs zincir marketler kaça kadar açık? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. İşte zincir marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Kuaförler kaçta açılıyor? Kuaförler açık mı, kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok insan berber ve kuaförlerin son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. İşte kuaförler açık mı sorusunun yanıtı...

ZİNCİR MARKETLER AÇIK MI?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."