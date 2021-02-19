Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis emniyetten atıldı
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Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis emniyetten atıldı

19.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:33

İspanyol polis memuru Yolanda Moll, görev esnasında üstüne zimmetlenen silah ile TikTok videosu çektiği için meslekten alındı. Videoda yer alan kadın polisin ekip arkadaşı ise meslekten uzaklaştırma cezası aldı.

İspanya'da yaşayan 40 yaşındaki kadın polis Yolanda Moll ve ekip arkadaşı, geçen yıl bir süpermarket soygunu olayına gittiği esnada polis arabasının içinde silahlarını kullanarak TikTok videosu çekti ve paylaştı. Emniyet yetkilileri, yakın zamanda yapılan bir disiplin soruşturmasının ardından Yolanda Moll'u görevden alırken ekip arkadaşına dört yıl yedi ay süre ile meslekten uzaklaştırma cezası verdi.

Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis emniyetten atıldı

UYGUNSUZ POZLAR VERMİŞ

Memur olduğu süre boyunca TikTok'ta ilginç videolar çeken Moll, kısa bir sürede çok fazla takipçiye ulaştı. Ayrıca görevden alınan polis memurunun bir dergi için uygunsuz pozlar verdiği de belirtildi.

Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis emniyetten atıldı
Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis emniyetten atıldı
Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis emniyetten atıldı
Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis emniyetten atıldı
Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis emniyetten atıldı
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