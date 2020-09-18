3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 60 kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolan PTT Şubesi'nin 20 yıllık çalışanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afyonkarahisar Cezaevi'ne sevk edilen memur ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
18.09.2020 21:24 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:16

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir PTT çalışanı, zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde geçen hafta ortaya çıkan olayda, 20 yıllık gişe memuru C.K., maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerinin hesapları üzerinden kredi çekti. Havale yoluyla gelen kredileri zimmetine geçirip, iş yerinden ayrıldı. Ardından da ortadan kayboldu. Müşterilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan yetkililer, hesapları kontrol etti. Yapılan kontroller sonunda C.K.'nin 60 kişinin hesabını kullanarak, 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.

MÜŞTERİLER ADINA KREDİ ÇEKTİ

C.K.'nin, kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu müşteriler adına çektiği kredi tutarlarını sahte imza ve evrak ile çektiği saptandı. Zanlının bazı müşterilerinin banka hesaplarını da sahte imzayla boşalttığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, polis adresinde bulunamayan C.K.'nin yakalanması için harekete geçti.

Adli ve idari soruşturma sürerken, firari C.K. dün Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

TUTUKLANDI

PTT personeli C.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemede vermiş olduğu ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülay Hazal Kaya Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tamer Tuna Arda Turan Metin Oktay Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Çocuk Milli Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 23:22:30. #1.14#
title