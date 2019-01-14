Zimbabwe'de Akaryakıt Fiyatları Tek Seferde İkiye Katlandı

Zimbabwe'de akaryakıt fiyatları tek seferde ikiye katlanırken bu duruma öfkelenen halk sokaklara döküldü.

Başta Fransa, Belçika, Hollanda ve İngiltere'de 'Sarı Yelekliler'in öncülüğünde akaryakıt fiyatlarını protestolar devam ederken, Zimbabwe'de akaryakıt fiyatları tek seferde ikiye katlandı. Başkent Harare'de polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede yakıt kıtlığı sebebiyle fiyatların arttığını söyleyerek halkı sükünete davet etti. Sendikaların çatı örgütü ZCTU yetkilileri, üç günlük grev çağrısında bulundu. Çoğu dükkan ve okul kapılarını kapatırken, ZCTU Sözcüsü Peter Mutasa, "Hükümete çağrıda bulunduk, akaryakıt zammı birçok hizmetin fiyatının artmasına sebep olacağı anlamına geliyor" dedi.

Polis ve halk arasında çatışma

Bulawayo'da polis adliye binası önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gerginliğin arttığı bazı noktalarda ise göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı. Harare başta olmak üzere sokaklara dökülen göstericiler araba lastiklerini yakarak yolları trafiğe kapattı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA