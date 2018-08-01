Zimbabve'nin Seçim İlk Sonuçları Belli Oldu

Zimbabve Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ve henüz resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi Partisi seçimi önde götürüyor.

Zimbabve'de seçmen, 38 yıl sonra eski Devlet Başkanı Robert Mugabe olmadan devlet başkanlığı ve genel seçimler için dün sandık başına giderek oyunu kullandı. Zimbabve, Mugabe'nin oy pusulasında yer almadığı seçimin ilk sonuçları belli oldu. Zimbabve Seçim Komisyonu tarafından açıklanan henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Emmerson Mnangagwa'nın Zimbabve Afrika Ulusal Birliği- Yurtsever Cephesi Partisi (ZANU-PF) 22 adayın yarıştığı seçimi önde götürüyor. İlk sonuçlara göre ZANU-PF, parlamentoda 109 sandalye alarak parlamentodaki çoğunluğu kazandı. Mnangagwa'nın en büyük rakibi, 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakı ise parlamentoda 41 sandalye aldı. Yüzde 68 ile yüzde 70 arası katılım oranı olan resmi sonuçların 4 Ağustos'ta açıklanacağı belirtildi.

Zimbabve Seçim Komisyonu Başkanı Priscilla Chigumba, dün yaptığı açıklamasında "Halkın iradesini yıkmayacağız" diyerek seçimle hile yapılmadığından emin olduğunu ifade etmişti. - HARARE