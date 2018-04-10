Zimbabve'de Başkanlık Seçimine Doğru

CAPE Afrika'nın güneyindeki Zimbabve Cumhuriyeti'nde kasım ayındaki askeri darbenin ardından gelecek temmuzda yapılacak başkanlık seçimini izlemek üzere eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin yasakladığı örgütlerin ülkeye davet edileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu 46 ülke ve 15 uluslararası kuruluşun temmuzda yapılacak başkanlık seçimlerini izlemek üzere Zimbabve'ye davet edileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Joey Bimha, davetlerin ilgili devlet ve organizasyonlara en kısa zamanda gönderileceğini, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyledi. Söz konusu ülke ve kuruluşlar Mugabe döneminde yasaklanmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa daha önce yaptığı bir açıklamada, temmuz seçimlerinin ülkede uzun diktatörlük yönetiminden sonra yapılacak ilk demokratik seçim olacağını ve Mugabe iktidarında Batı ülkeleri ile kesintiye uğrayan ilişkilerin iyileşmesine fırsat yaratacağını dile getirmişti.

Zimbabve'de kasım ayındaki askeri darbenin ardından ülkeyi 37 yıl yöneten 94 yaşındaki Robert Mugabe istifa etmiş yerine yardımcısı Emmerson Mnangagwa getirilmişti.