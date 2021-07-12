Zilhicce ayında yapılacak dualar ve okunacaklar! Zülhicce ayında hangi dualar ve ibadetler yapılır?

Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu mübaret ay Zilhicce ayıdır. Bu ayda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir merak edildi. Peki, Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak daualar nelerdir? Hangi dua okunur? Zilhicce ayı ne zaman? 2021 Zilhicce ayı ibadetleri, kılınacak namazlar ve dualar nelerdir?

Zilhicce ayının önemi nedir? Zilhicce ayında ne oldu? Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı 1. günü mü oluyor? Zilhicce ayında oruç tutmanın fazileti nedir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Zilhicce ayı 11 Temmuz Pazar 2021 günü başladı. Yani Zilhicce ayının 1. günü 11 Temmuz Pazar günü idi. Bugün yani 12 Temmuz Pazartesi günü ise Zilhicce ayının 2. günüdür. Zilhicce ayının 1. gecesi ise 10 Temmuz Cumartesi gününü 11 Temmuz Pazar gününe bağlayan geceydi.

ZİLHİCCE AYININ İLK 9 GÜN ORUCU HAKKINDA HADİSİ ŞERİF

Cabir (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Zülhicce'nin 10 gününü oruçla geçirene Allah-u Te'ala her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar."

(Kaynak : Ali el-Müttaki, Kenzül-ummal - İbnü Adiyy, el-Kamil)

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR? ZİLHİCCE AYINDA NE OLDU?

Haram aylardan olan Zilhicce ayında Kurban Bayram'ı yer almaktadır. Zilhicce kelimesi sözlükte "hac ayı" anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Müslümanlar açısından önemi çok büyüktür.

Zilhicce ayının 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Bu günde Müslümanlar Allah'u Te'ala rızası için kurban keserler. Kurban kesmek dinimizde çok büyük bir ibadettir. Allah'a en çok yaklaşılan ibadetlerden birisi Kurban kesmektir. Kurban kesmek vaciptir.

Zilhicce ayının bir diğer önemi Hicri takvimdeki son ay olmasıdır. Yani Zilhicce ayının sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelecektir. Aşure günü ise Muharrem ayındadır.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Mübarek Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak çok faziletlidir. Birçok alim ve allame tarafından bu günlerde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının ilk dokuz günü orucu ile igili birçok rivayet bulunmaktadır. Bu bakımdan oruç tutmak çok sevaptır. Kısacası bu 9 günü oruçlu geçirmek çok büyük bir müstehap sayılmaktadır.

ZİLHİCCE'NİN İLK ON GÜNÜNDE YAPILACAK TESBİHATLAR

Zilhicce ayının birinden onuna kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'lKayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'lhamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyü lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER

İlk dokuz gününde oruç tutmanın Efendimizce faziletli olduğu söylenen Zilhicce ayında yapabileceğiniz ibadetler aşağıdaki gibidir:

- Kaza namazı kılmak,

- Sadaka vermek,

- Bol bol Kur'ân-ı Kerim okumak,

- Tesbih namazı kılmak,

- Cevşen-i kebir evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak