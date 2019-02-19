Zihni Şahin'den Uluslararası Vizyon

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Vizyonumuz uluslararası çekim merkezi olan, dünyanın takip ettiği Atakum" dedi.

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte seçim çalışmalarına devam eden Zihni Şahin, "Bizim anlayışımız, hizmet üretmek, yatırım yapmak, gururla hizmet ettiğimiz aziz milletimizin gönlünde yer edecek bir üslup ve gayret içinde olmaktır. Bu anlayış için; milli irade, hizmet siyaseti, medeniyet tasavvuru ve milletin derdiyle dertlenen bir gönül dünyası esastır. Bu nedenle bizim için en önemli unsur gönül belediyeciliğidir. Atakumlu hemşehrilerimizle gönülden gönüle bağ kurarak, katılımcı demokrasi ve birlikte yönetim ile milletimizin değerlerini, ihtiyaç ve beklentilerini bugünün imkanları ve geleceğin ihtimalleri ile birleştirip mütevazılıkla örülmüş bir hizmet anlayışıyla insanımıza sunmak Gönül Belediyeciliği kavramının uygulanması demektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine talibiz" diye konuştu.

"İnsanımızı mutlu ve umutlu kılacağız"

"Çöp toplamak, musluktan su akıtmak, doğal gazı yaygınlaştırmak, ulaşım hizmetlerini gerçekleştirmek gibi klasik belediye hizmetleri gönül belediyeciliğimiz açısından artık bir başarı ölçütü değildir" diyen Şahin, şunları kaydetti: "Başarının ölçütü; insanı ve medeniyet tasavvurumuzu merkeze alan, doğanın, çevrenin hakkını ve hukukunu koruyan, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, kimlik sahibi özgün şehirler kurabilmektir. Ancak hepsinden önemlisi, başarımızın ölçütü Atakumlu hemşehrilerimin emanetine asla halel getirmeden, onu titizlikle koruyup, daha da zenginleştirerek, dünya çapında işler gerçekleştirmek. Atakumumuzda yaşayan insanımızı mutlu ve umutlu kılabilmektir. Bizim Atakum ve insanlarımız için vizyonumuz, huzurlu ve güvenli Atakum, ekonomik ve müreffeh Atakum, sosyal ve mutlu Atakum, kültürel ve canlı Atakum, konforlu ve kolay Atakum'dur. Biz gönül belediyeciliği ilkemiz ile birlikte yönetim ve şeffaflık anlayışımız ile dünyayı takip eden, uluslararası işbirlikleri ile bilinen ve çekim merkezi olan, böylece dünyanın da takip ettiği Atakum'u inşa edeceğiz. Bu hedefe Atakumlularla birlikte mutlaka ulaşacağız." - SAMSUN

Kaynak: İHA