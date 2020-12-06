Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı
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Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı

06.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:20
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki zihinsel engelli, yasağa rağmen çıktığı sokakta park halindeki polis aracını tekmeleyip, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu yumrukladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Sarayönü Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 74 zihinsel engelli raporu olduğu öğrenilen E.A., yasak olmasına rağmen dışarı çıktı ve bir süre uygulama yapan polislerin yakınındaki kaldırımda oturdu.

POLİS ARACINI TEKMELEDİ, MEMURA YUMRUK ATTI

Daha sonra yerinden kalkan E.A., trafik levhasına yumruk attı, ardından park haindeki sivil polis aracını tekmeledi. Bu durumu gören 6 polis ise E.A.'nın yanına gidip sakinleştirmeye çalıştı. Daha da öfkelenen E.A., kendisine engel olmak isteyen sivil bir polisi de yumruk atıp yere düşürdükten sonra da yanlarından kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

E.A., kısa kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı, ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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