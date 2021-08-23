Zifte bulanmış yaralı kaplumbağa, tedavi edilip doğaya salındı
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Zifte bulanmış yaralı kaplumbağa, tedavi edilip doğaya salındı

Zifte bulanmış yaralı kaplumbağa, tedavi edilip doğaya salındı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'de zifte bulanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa, Gala Gölü Milli Parklar Şefliği'ndeki tedavisinin ardından, doğaya salındı.

EDİRNE'de zifte bulanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa, Gala Gölü Milli Parklar Şefliği'ndeki tedavisinin ardından, doğaya salındı. 

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir vatandaş, üzerine zift bulanmış ve bitkin halde bulduğu kaplumbağayı Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerine götürdü. İtfaiye ekipleri yaralı hayvanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parklar Şefliği'ne getirdi. Burada üzerindeki ve ayaklarındaki asfalt ziftin temizlendiği kaplumbağa, tedavi altına alındı. Ekipler tarafından temizlenip, tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kaplumbağa, doğaya salındı. Kaplumbağanın temizlenme ve doğaya salınma anı, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün internet sayfasında da paylaşıldı.


Zifte bulanmış yaralı kaplumbağa, tedavi edilip doğaya salındı
Zifte bulanmış yaralı kaplumbağa, tedavi edilip doğaya salındı
Zifte bulanmış yaralı kaplumbağa, tedavi edilip doğaya salındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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