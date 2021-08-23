Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı
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Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - Haberler | Yerel

Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerine zift dökülmüş halde yol kenarında bulunan kaplumbağa duyarlı vatandaşlar tarafından bulundu.

Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerine zift dökülmüş halde yol kenarında bulunan kaplumbağa duyarlı vatandaşlar tarafından bulundu. Keşan İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından müdahale edilen talihsiz kaplumbağa, üzerindeki zift katmanından arındırılarak tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Keşan'da bir vatandaş, yol kenarında bir kaplumbağa buldu ve daha sonra yardım etmeleri için bölge yakınlarında bulunan Keşan İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. Burada üzerine su dökülerek temizlenen talihsiz kaplumbağa, daha sonra görevliler tarafından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne getirildi. Şeflik personeli tarafından üzerindeki zift katmanından tamamen arındırılarak tamamen temizlenen kaplumbağa tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımla temizlenme ve doğaya salınma görüntüleri paylaşılan kaplumbağanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer kaplumbağanın yürüyerek doğal ortamında yaşamında devam etmesine vesile olan duyarlı davranıp hayat kurtaran hayvan severlere teşekkür etti.

Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı
Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı
Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca

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