Zeytinyağlı Portakallı Çanak Kereviz tarifi, MasterChef Yemekleri: Zeytinyağlı portakallı çanak kereviz nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
26.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:37
En faydalı ve lezzetli kış sebzelerinden olan kerevizin belki de en güzel tarifi Zeytinyağlı Portakallı Çanak Kereviz tarifidir. Hem görseli, hem lezzeti hem de faydalarıyla bu yemek son günlerin en popüleri. Peki Masterchef programında verilen kereviz tarifinin püf noktaları nelerdir? En lezzetli Portakallı Çanak Kereviz tarifi hangidir?
Kış sebzeleri arasında en faydalısı hiç şüphesiz kereviz. Üstelik hem kendisi hem de kereviz sapı girdiği her yemeğe farklı bir tat katıyor. Kerevizle yapılan en lezzetli ve görüntüsü en güzel tariflerden biri de Zeytinyağlı Portakallı Çanak Kereviz yemeğidir. MasterChef'te yapılan ve araştırılan en güzel Zeytinyağlı Portakallı Çanak Kereviz tarifi ve püf noktalarını burada bulabilirsiniz.
ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI ÇANAK KEREVİZ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adetkereviz
- 1 adet patates
- 2 adet havuç
- 1 bardak haşlanmış bezelye (tercihe bağlı)
- 1 adet kuru soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet taze portakalın suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 adet limon
- Bir tutam dereotu
Üzeri İçin:
Tercihe göre bir tutam dere otu ve kereviz yaprağı
Yapılışı:
- Kerevizleri saplarından temizleyelim ve iyice soyalım. Soyulan kerevizleri tercihe göre bir dolma oyacağı ya da kaşıkla dolma gibi oyalım. Ardından kerevizlerin her yerini iyice limonlayalım. Bu sayede kerevizler kararmayacaktır.
- Daha sonra limonlanan kerevizleri bir tencerenin içine alalım ve yarısını geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Kerevizlerin içlerine birer dilim portakal koyup üzerlerine zeytinyağı gezdirelim ve bir tutam su serpip pişmeye bırakalım. Yaklaşık bir 15 dakika yumuşayana kadar pişmesi gerekiyor.
- İç harcı için kuru soğanları küçük küçük yemeklik doğrayalım. Zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavuralım. Daha sonra havuçları ve patatesleri de küp küp doğrayalım. Kavrulan soğanın içerisine sırasıyla önce patatesi sonra da havucu ekleyerek kavurmaya devam edelim. Son olarak tuzunu ekleyelim ve ocaktan alalım. Ocaktan aldıktan sonra da bir tutam dereotu ekleyelim.
- Yumuşayan kerevizlerin içerisinden portakal dilimlerini alalım ve hazırladığımız iç harçlarıyla dolduralım. Eğer iç harçtan artarsa kerevizin etrafında pişirebilirsiniz.
- Doldurulan kerevizleri bir tencerenin içine alalım ve kalan portakalın suyunu da içerisine sıkalım. Daha sonra kerevizlerin yarısına gelecek kadar su da ekleyerek pişirmeye bırakalım. Yaklaşık 10 dakika içerisinde Zeytinyağlı Portakallı Çanak Kereviz servise hazır olacaktır. Afiyet olsun!