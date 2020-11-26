Zeytinyağlı Portakallı Çanak Kereviz tarifi, MasterChef Yemekleri: Zeytinyağlı portakallı çanak kereviz nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

En faydalı ve lezzetli kış sebzelerinden olan kerevizin belki de en güzel tarifi Zeytinyağlı Portakallı Çanak Kereviz tarifidir. Hem görseli, hem lezzeti hem de faydalarıyla bu yemek son günlerin en popüleri. Peki Masterchef programında verilen kereviz tarifinin püf noktaları nelerdir? En lezzetli Portakallı Çanak Kereviz tarifi hangidir?