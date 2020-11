Zeytinyağlı lahana sarma tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Zeytinyağlı lahana sarma tarifi! En lezzetli, pratik Zeytinyağlı lahana sar

Zeytinyağlı lahana sarma nasıl yapılır?

Servis: 6-8

HAZIRLIK: 45 dakika

PİŞİRME: 1 saat 15 dakika

MASTERCHEF USULU YEMEK TARİFLERİ: ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMA MALZEMELERİ

½ yeşil lahana

1 kgdomuz eti ve dana kıyma

3 yumurta

50 gram(½ fincan) ince rendelenmiş pecorino peyniri

Tatmak için biber ve tuz

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

55 g(½ fincan) kurutulmuş ekmek kırıntıları

1 yemek kaşığı zeytin yağı

1 ince doğranmış soğan

4 kızartmalar ince doğranmış pastırma kısayol

700 ml kıyılmış domates sosu

6 fırçalanmış patates, soyulmuş ve dörde bölünmüş

6 soyulmuş ve parçalar halinde kesilmiş havuç

MASTERCHEF USULU YEMEK TARİFLERİ: ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMA YAPILIŞI

Lahanayı hazırlamak için yaprakları kırmamaya çalışarak ayırın. Daha büyük yaprakların kalın merkez kenarlarını kesin. Yaprakları ısıya dayanıklı geniş bir kaseye koyun ve üzerini kaynar suyla kapatın. Bu, köfteleri hazırlarken onların solmasını sağlayacaktır.

Kıymayı, yumurtayı, peyniri, tuzu, karabiberi, maydanozu ve galeta unu bir kaseye koyun ve iyice karıştırmak için ellerinizi kullanın. Yığın haldeki yemek kaşığı karışımı toplar haline getirin ve bir kenara koyun.

Yağı büyük bir tencerede orta ateşte ısıtın. Soğanı ve pastırmayı 5-6 dakika veya soğan yumuşayana kadar pişirin. Pasatayı ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin, ardından ocaktan alın.

Lahanayı süzün ve temiz bir havluyla kurulayın. Bir lahana yaprağına bir köfte koyun, ardından kenarlarından katlayın ve sıkı bir koli haline getirin. Kalan köfte ve lahana yapraklarıyla tekrarlayın, ardından ruloları dikiş tarafı aşağı gelecek şekilde ve ağır tabanlı bir tencereye kapatın. Patatesleri ve havuçları üstüne serpip hafifçe tuzlayın. Domates ve domuz pastırması karışımının üzerine dökün, ardından sebzelerin yarısına kadar yetecek kadar sıcak su ekleyin. Düşük ateşte kaynatın, ardından tavayı kapatın ve yaklaşık 1 saat yavaşça pişirin, altta kalmasını önlemek için tavayı her 15-20 dakikada bir hafifçe sallayın. Sıcak servis yapın.

MASTERCHEF USULU ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMA NOTLARI

Fırın sıcaklıkları geleneksel içindir; fanlı (konveksiyon) kullanılıyorsa, sıcaklığı 20°C azaltın. | Avustralya yemek kaşığı ve bardak kullanıyoruz: 1 çay kaşığı 5 ml'ye eşittir; 1 yemek kaşığı 20 ml'ye eşittir; 1 fincan 250 ml'ye eşittir. | Tüm bitkiler tazedir (belirtilmedikçe) ve fincanlar hafifçe paketlenmiştir. | Belirtilmedikçe tüm sebzeler orta büyüklükte ve soyulmuş. | Belirtilmedikçe tüm yumurtalar 55-60 gr'dır.

Lahana rulolarını dondurabilir misin?

Evet, bunlar iyi donuyor. Önce lahana rulolarının tamamen soğumasına izin verdiğinizden emin olun. Ardından, dondurucu yanmasını önlemek için bunları hava geçirmez bir kapta, tercihen plastik sargıya sıkıca sarın. Dondurucuda üç aya kadar taze kalırlar.

Servis yapmak için lahana rulolarını bir gece buzdolabında eritin. Tamamen ısınana kadar fırında 10-15 dakika ısıtabilirsiniz.

Lahana ruloları ne kadar süreyle iyidir?

Buzdolabında bu dolma ruloları hava geçirmez bir kapta üç güne kadar saklayabilirsiniz.

Lahana dolmasını nasıl yuvarlarsınız?

Her bir lahana yaprağını sarmak için, yaklaşık iki yemek kaşığı et ve pirinç dolgusunu lahana yaprağının yarısına koyun. Altını ve her iki tarafını içeri sokun ve yaprağı dolgunun etrafına sarın.