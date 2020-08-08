Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (3)
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Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (3)

7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 7 saat sonra kontrol altına alındı.

Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (3)
08.08.2020 23:02 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:21

7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın saat 14.30'da zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arasöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 8 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 50'ye yakın arazöz ve 200'e yakın orman işçisi alevlerle mücadele etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da zeytin ağaçlarını kurtarmak için ekiplere yardımcı oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını 7 saat sonra kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 50 hektarlık zeytinlik ve ormanlık alan yanarak zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ramazan ÇETİN- Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla),


Kaynak: DHA

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