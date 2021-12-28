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Zeytinburnu'nda yangın paniği

Zeytinburnu'nda yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Cebe Alibey Sokak üzerindeki geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde saat 12.30'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı sırada içeride bulunan işçiler, dumanı fark ederek kendilerini dışarı attı. Yangın kısa sürede büyürken, binadan yükselen dumanlar uzak bölgelerden de görüldü. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, işçilerin kaldığı bölümde hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

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