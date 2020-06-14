Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı
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Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı

Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı Zeytinburnu'nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

14.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:13

Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Lokantada çalışan 1 kişi yaralanırken patlama sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 13: 30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 44/1. Sokak üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada kullanılan sanayi tipi tüpte gaz sıkışması sonucu gerçekleşen patlamanın etkisiyle iki katlı binanın alt katındaki lokantada büyük çapta maddi hasar oluştu. Patlamanın ardından, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı. Patlama sonrası iş yerinde çalışan ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı. Yaralıya sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy patlamanın gerçekleştiği iş yerine gelerek burada incelemelerde bulundu. İş yeri sahibi Adnan Kara ile görüşen başkan Arısoy, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Patlamanın gerçekleştiği alana Zabıta ekipleri tarafından demir bariyer konuldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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