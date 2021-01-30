Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

30.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:34
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Alper KORKMAZ/-ZEYTİNBURNU önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi kurtarılmayı bekliyor.

Alper KORKMAZ/-ZEYTİNBURNU önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi kurtarılmayı bekliyor. 

Dün saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Yaşananların ardından karaya oturan kargo gemisi dünden bu yana Zeytinburnu sahilde karaya oturmuş şekilde kurtarılmayı bekliyor. 


Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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