Zeytin toplarken kalp krizinden öldü
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Zeytin toplarken kalp krizinden öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasında zeytin toplarken kalp krizi geçiren Mehmet Mersin (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

15.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:45
Zeytin toplarken kalp krizinden öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasında zeytin toplarken kalp krizi geçiren Mehmet Mersin (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Mersin (47), tarlasında zeytin topladığı sırada kalp krizi geçirdi. Tarlada çalışan diğer vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mersin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
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