Zeytin toplarken kalp krizinden öldü

15.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:45

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasında zeytin toplarken kalp krizi geçiren Mehmet Mersin (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Mersin (47), tarlasında zeytin topladığı sırada kalp krizi geçirdi. Tarlada çalışan diğer vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mersin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA