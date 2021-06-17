Zeytin toplama ücreti 2021 yevmiyesi ne kadar? Zeytin yevmiye fiyatları kaç tl oldu? İllere göre Zeytin bahçesi yevmiye işçilerin günlük fiyatları

Zeytin yevmiye fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılı için Zeytin toplama fiyatları kaç tl olacak? Zeytin yevmiye günlük fiyatları kaç tl'dir? Geçen sene ne kadardı? EGE'de Zeytin toplamak için yevmiye fiyatları resmi olarak açıklandı mı? İllere göre Zeytin yevmiye fiyatlarına, günlük işçi ücretlerine, kaç lira olduğuna haberimizden bakabilirsiniz.

Dönemin gelmesiyle birlikte Zeytin toplama ücretleri, Zeytin yevmiyeleri de merak konusu oldu. Peki, 2021 yılı için Zeytin toplama fiyatları açıklandı mı? Bu yıl Zeytin yevmiyeleri ne kadar olacak? Bu yıl meci fiyatları kaç tl olacak? Valilik 2021 yılı için zeytin toplama işçi fiyatlarını açıkladı mı? Detaylar haberimizde...

2020-2021 BU YIL ZEYTİN YEVMİYE İŞÇİ FİYATLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ TL?

Erdek Ziraat Odası, 2020-2021 sezonu zeytin toplama işçi ücretlerini günlük 80 ila 140 lira olarak belirledi.

Ziraat Odası, bu yılki zeytin hasat mevsimine ait zeytin toplama işçilik günlük yevmiye miktarlarını belirledi.

Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör tarafından yapılan açıklamada, "2020/2021 zeytin hasat dönemine girdiğimiz şu günlerde zeytin üreticisinin yoğun isteği üzerine çalışan kadın ve erkek yevmiyeleri konusunda yapılan piyasa araştırmasında hasat döneminde meralar iş günü fazla olan üreticiler kadın 80 lira, erkek 120 lira, tarak kullanan erkek 130 lira, büyük makine kullanan 140 lira, gece seçmesi 4 saat kadın 40 lira olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Zeytin hasat çalışmalarının korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, "2020/2021 hasat dönemi tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek sözlerine ekledi.

GEÇTİĞİMİZ SENEKİ FİYATLAR KAÇ TL İDİ?

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadına başlanırken Ziraat Odası Başkanlığı da, zeytin işçilerinin yevmiyelerini belirledi.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadına başlanırken Ziraat Odası Başkanlığı da, zeytin işçilerinin yevmiyelerini belirledi. Kadınlar için 65, erkekler için ise 100 lira yevmiye belirlendiğini anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yörede bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi.

Burhaniye'de, güz yağmurlarının düşmesi beklenirken, bazı yerlerde zeytin hasadına başlandı. Çevre ilçe ve köylerden gelen yüzlerce insanın hasatta görev alması beklenirken, Ziraat Odası da yevmiyeleri belirledi. Ziraat Odası Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı da, kadınlar için 65, erkeklerde için 100 lira yevmiye belirlerken, bu ücretin yatılı işçilerde farklı olabileceği kaydedildi. Yörede, var yılının yaşandığını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman," Rekoltenin beklenenin altında olacağını düşünüyoruz. Ancak, yağ da kalite yüksek. Zeytin sineği ilaçlaması yapılmamasına rağmen, zeytinde sinek zararı yok. Biz bunu da yazın sıcak geçmesine bağlıyoruz. Çiftçimiz rekolteden kaybettiğini, kaliteden kazanacak" dedi. - BALIKESİR