Zeytin Dalı Yürüyüş Yolu Son Aşamaya Geldi

Kilis Belediyesi tarafından Zeytin Dalı Yürüyüş yolunun yapımı kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Belediye faaliyetleri sürerken, ilk defa yapılan yayalaştırılmış yol projesinin yapımı son aşamaya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir, Ahmet Polat ile Zeytin Dalı Yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kara, yaptığı açıklamada, Kilis'te ilk defa yapılan yayalaştırılmış, yol projesi yaptıklarını ifade ederek, "KYK yurdu ile Üniversite arasında bu yolu yayalaştırdık. En kısa sürede Kilis halkının hizmetine açacağız. Akşam olduğu zaman ailemizle çocuğumuzla gideceğimiz, oturabileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz, alanlar olmadığından dolayı böyle bir projeye el attık. Önümüzdeki günlerde bu projeleri geliştirip Kilis'in çeşitli uygun yerlerine bu projeleri yapmak istiyoruz. Burada temel gayemiz, insanların bir araya gelmesi kaynaşması, nefes alması, birlikte yaşam kültürünü oluşturması açışından birlikteliği sağlamak. Zeytin Dalı caddesi veya Zeytin Dalı yürüyüş yolu olarak değiştireceğiz" diye konuştu. - KİLİS