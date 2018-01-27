Zeytin Dalı Harekatı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, meslek odaları ve sendika temsilcileriyle birlikte, camiye yapılan roketli saldırıda hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Tarık Tabak'ın yakınlarını ziyaret etti.

TOBB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Sen, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) başkan ve temsilcilerinden oluşan heyet ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, roketli saldırıda zarar gören Çalık Camisi'nde incelemelerde bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, belediyeyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kilis'te vatandaşın moral ve maneviyatının yüksek olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan 80 milyon insanın kalbinin Kilis'te attığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bütün millet olarak Allah yar ve yardımcımız olsun ve hayırlısıyla bu operasyonun bitmesini nasip etsin inşallah. Bütün mesele şu; biz işgal etmeye gitmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'oraya barış ve huzur getirmeye gidiyoruz' aynı zamanda kendi toprak bütünlüğümüzü korumak için gidiyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Kara da Kilis halkının misafirlerine karşı gösterdiği hürmetten ve kendisine karşı o kadar füzeler atılmasına rağmen devletinin ve cumhurbaşkanının yanında olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından PYD/PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda zarar gören Çalık Camisi'ni ziyaret eden heyet, burada saldırı sonrası hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Tarık Tabak'ın taziye çadırlarına geçti.

Şehit Aydemir'in kardeşi İzzet Aydemir burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletinin, ordusunun ve emniyet mensuplarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin başından eksik olmaması için duacı olduklarını aktaran Aydemir, "Allah'ın izni ile ordularımız onları ezip geçecek, bizi kimse bölemeyecek parçalayamayacak, biz Türk vatandaşıyız, Osmanlı'nın torunlarıyız. Allah'ın izniyle bize hiçbir şey olmayacak. Ordumuz geri bir şey olmamış gibi gelecek. Allah başımızdan Reysicumhurumuz, Başkomutanımızı eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Heyet, daha sonra Öncüpınar Konaklama Tesisleri önünde, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYGEM) tarafından kurulan basın merkezini ziyaret ederek kentten ayrıldı.