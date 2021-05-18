Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekolteli kıyafetiyle göz kamaştırdı
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Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekolteli kıyafetiyle göz kamaştırdı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Zeynep, siyah sırt dekolteli kıyafeti ile göz kamaştırırken takipçileri kalp emojileri gönderdi.

Eski kaleci Volkan Demirel'in oyunculuğa adım atan eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2 çocuk annesi Demirel, son olarak cesur sırt dekolteli pozlarını paylaştı.

KALP YAĞMURUNA TUTULDU

510 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 31 yaşındaki Zeynep Sever, derin sırt dekolteli kıyafeti ile paylaşımlar yaptı. Sever'in paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken takipçileri tarafından kalp yağmuruna tutuldu.

Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekolteli kıyafetiyle göz kamaştırdı

SEKSENLER DİZİNDE ROL ALACAK

2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel üniversitede sinema-televizyon eğitimi almıştı. Yıllardır gelen oyunculuk ve sunuculuk tekliflerini reddeden Demirel, en büyük hayalinin yönetmenlik olduğunu söylemişti.

Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekolteli kıyafetiyle göz kamaştırdı

Zeynep Sever Demirel, TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde rol alacak. İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'i sonunda senarist-yapımcı Birol Güven, Seksenler dizisinde rol alması için ikna etti. Bu, eski kraliçenin ekran önündeki ilk sınavı olacak.

Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekolteli kıyafetiyle göz kamaştırdı
Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekolteli kıyafetiyle göz kamaştırdı
Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekolteli kıyafetiyle göz kamaştırdı
Burak Akdoğan
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