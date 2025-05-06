Zeynep Mayruk Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş'ın karısı Zeynep Mayruk kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Zeynep Mayruk Sarıtaş, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle dikkat çeken Zeynep Mayruk'un yaşı, mesleği ve biyografisi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcılarının ve hayranlarının gündeminde yer alan "Zeynep Mayruk kimdir?" sorusu ile birlikte, "Kaç yaşında?", "Hangi alanda çalışıyor?" gibi detaylar da araştırılmaya başlandı. Ünlü modacının yaşamı ve kariyer yolculuğu, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alarak merak konusu oldu. İşte, Zeynep Mayruk hakkında merak edilenler…

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk Sarıtaş, son dönemde hem modadaki başarıları hem de ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile yaptığı evlilikle adından sıkça söz ettiren tanınmış bir moda tasarımcısıdır. 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Zeynep Mayruk, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Moda dünyasına olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Mayruk, eğitimini bu alanda ilerletmiş ve yurtdışında önemli deneyimler edinmiştir.

Zeynep Mayruk Sarıtaş kimdir

Üniversite eğitimini Londra'daki ünlü moda okullarından biri olan London College of Fashion'da tamamlayan Zeynep Mayruk, mezuniyetinin ardından Türkiye'ye dönerek kendi adını taşıyan markasını kurmuştur. Minimal, zarif ve modern çizgileriyle öne çıkan tasarımları kısa sürede dikkat çekmiş, yerli ve yabancı pek çok isim tarafından tercih edilmiştir. Moda sektöründe kaliteli işçiliği ve özgün stil anlayışıyla bilinen Mayruk, özellikle gelinlik ve haute couture alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

Tolga Sarıtaş'ın karısı Zeynep Mayruk kaç yaşında

27 Haziran 2024 tarihinde, uzun süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren Zeynep Mayruk Sarıtaş, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir. 2025 yılı itibarıyla ilk çocuklarını bekleyen çift, bebek haberiyle birlikte magazin dünyasının da yakın takibine girmiştir.

Zeynep Mayruk ne iş yapıyor