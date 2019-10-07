07.10.2019 13:11

Oyuncu Bergüzar Korel'in yurt dışında yaşayan yönetici olan kız kardeşi Zeynep Korel, oturduğu sitede günlüğü 400 TL'ye evlere temizliğe, saatliği 70 TL'ye de köpek gezdirmeye başladı. Zeynep Korel'in gündeme gelmesi, Zeynep Korel kimdir? Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kimdir ve Tanju Korel kimdir gibi soruları akıllara getirdi.

ZEYNEP KOREL KİMDİR?

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi ve birçok şirkette yöneticilik yaptı. İki kitap yazan Zeynep, şimdilerde temizlik işçisi oldu. Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor.

ZEYNEP KOREL NE İŞ YAPIYOR?

Hayatıyla ilgili konuşan Zeynep Korel, şunları söyledi: "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil." sözlerini kullandı.

Temizlik takıntısı olan Zeynep Korel, kız kardeşi Bergüzar Korel ve annesinin sunduğu imkanlara rağmen yurt dışındaki yaşantıyı tercih etti. İşlerini ilerletmeye çalışan Korel, kendisine bir temizlik şirketi kurmaya hazırlanıyor.

TANJU KOREL KİMDİR?

Tanju Korel, (d. 10 Ekim 1944, İstanbul - ö. 21 Eylül 2005, İstanbul) Türk sinema oyuncusu ve yönetmeni.

Galatasaray Lisesi'i bitirdikten sonra, Grenoble Üniversitesi'ne girerek eğitimini sürdüren Korel, 1966 yılında bir derginin düzenlediği yarışmaya katılarak birinciliği aktör Murat Soydan ile paylaştı. Sanat hayatına aynı yıl ilk filmi olan Eşkiya'da rol alarak başlayan sanatçı, sinema dışında dizi filmlerde de oynadı. Kendisi gibi oyuncu olan Hülya Darcan ile evlendi. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Zeynep Korel'in babasıdır. Bir şirkete bağlı olarak belgesel yönetmenliği de yapan, Tanju Korel, kanser hastalığı nedeniyle öldü. Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi.