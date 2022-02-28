Zeynep Karahan kimdir? Zeynep Karahan kaç yaşında, nereli? Zeynep Karahan hayatı ve biyografisi!

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ZEYNEP KARAHAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı Üniversite'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım...

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı Üniversite'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden Yüksek Lisans ve Doktora derecesini almıştır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 2002 – 2007 yılları arasında 22. Dönem Parlamentosu'nun en genç kadın milletvekili olarak İstanbul Milletvekili ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AAPA) Başkanı, Çevre Komisyonu Sözcüsü, Türkiye – İtalya Parlamentolararası İşbirliği Protokolü Eş Başkanlığını üstlenmiştir. 2003 – 2012 yılları arasında Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, Partimizin toplumla iletişimde etkin misyonu olan AKİM'in gelişim sorumluluğunu almıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi öğretim üyesi, Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanı, Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM) Başkanlığını yürütmüştür. 2009 yılından beri MKYK üyesi olup 2010 yılında Doçent unvanını almış, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesi, Rektör Danışmanı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev almıştır.

24. Dönem Parlamentosu'nda Şanlıurfa tarihindeki 3. Kadın milletvekili olarak seçilip, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Başkanı, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi, Türkiye – İtalya Parlamentolararası İşbirliği Protokolü Eş Başkanı olarak katkı sağlamaktadır. 2012 yılından beriAr-Ge Başkan Yardımcılığı'nı sürdürmektedir.

Siyasal iletişim, iletişim sosyolojisi, etnik gruplararası iletişim, kadın çalışmaları alanlarında beş kitabı, ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

Öğretim Üyesi Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümünde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde başladığı akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nde devam etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ve İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik kariyerine devam Karahan Uslu, Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) Başkanlığı görevinde bulundu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Beş kitabı, çok sayıda makalesi yayınlandı.

2003 ila 2012 yılları arasında AK Parti, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Karahan Uslu 2009 yılı itibariyle AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesidir. 2012 yılı itibariyle AK Parti, Ar-Ge Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

22. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AAPA) Türk Grubu Başkanlığı, Türkiye-İtalya Parlamentolararası İşbirliği Protokolü Eş Başkanlığı, TBMM Pakistan Dostluk Grubu Başkan Vekilliği, Çevre Komisyonu Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçilen Karahan Uslu, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Başkanıdır.

Türk Parlamenterler Birliği Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası saygın kurum ve kuruluşlarca farklı ödüllerin layık görüldüğü Karahan Uslu'ya İtalya devlet nişanı taltif edilmiştir.

Ulusal ve Uluslararası sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye, üye ve yönetici olarak aktif katkı sağlamaktadır. COPPEM Equal Opportunities Commission Başkan Yardımcısı, Avrasya Sosyologlar Derneği ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kurucusudur. Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanıdır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Karahan Uslu, evli ve 1 çocuk annesidir.

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