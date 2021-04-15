Zeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi
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Zeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi

Zeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında mütalaa veren savcı, genç kadının 37 bıçak darbesiyle öldürüldüğüne dikkat çekerek, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten...

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MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında mütalaa veren savcı, genç kadının 37 bıçak darbesiyle öldürüldüğüne dikkat çekerek, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs günü, boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Selim Ahmet Kemaloğlu, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdü. Ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı belirlendi.

Zeynep Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra şikayetini geri çektiği anlaşıldı. 14 ayrı suçtan kaydı bulunan boksör Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Kemaloğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Nisan'da görülecek olan davanın üçüncü duruşması öncesi savcılık mütalaasını verdi. Mütalaada, 'Canavara hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçu eylemi uyduğundan' Kemaloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet istedi.MÜTALAADA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI: SIRF ÖLDÜRMÜŞ OLMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞTÜR

Mütalaada, sanığın, hiçbir somut sebep, öldürülenden kaynaklı hiçbir haksız eylem bulunmaksızın 37 bıçak darbesi ile Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğü sabit olduğuna dikkat çekilip, "Sanık, içgüdüsel tatmin amacı ile öldürülene toplamda bu kadar çok bıçak darbesi ile saldırarak sırf öldürmüş olmak için öldürmüştür" denildi.


Zeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi
Zeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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