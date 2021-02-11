Zeynep Dereli kimdir, kaç yaşında? Zehra Zeynep Dereli hayatı ve biyografisi!

Başarılarıyla ve iş dünyasındaki yeriyle adından sık sık söz ettiren Zehra Zeynep Dereli, son günlerde siyasi kariyeriyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Zeynep Dereli kimdir, kaç yaşında? Zehra Zeynep Dereli hayatı ve biyografisi!

ZEHRA ZEYNEP DERELİ KİMDİR?

Zehra Zeynep Dereli 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk iş insanı, siyasetçi, yazar ve eğitimcidir. 2016 yılında dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ve öğretim modeli geliştirmek amacıyla Türkiye'nin odağı insan olan ilk teknoloji koleji, Tink'i (Teknoloji ve İnsan Kolejleri) kurmuştur.

Zeynep Dereli, bir eğitim girişimcisidir. Türkiye'ye özgün bir eğitim modelini ortaya koyduğu Dijital Yerliler kitabı Ekim 2019'da yayınlanmıştır.

ZEYNEP DERELİ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Kariyerinin başlarında İstanbul'daki Dundas&Ünlü Menkul Kıymetler'de Birleşme ve Satın Alma bölümünde çalıştıktan sonra Londra'da Shell Trading and Shipping firmasında Risk Analizi, Araştırma ve Mevzuat Uyum takımlarında yer almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Shell Türkiye'de Finansal Analizci ve Tedarik Analizcisi olarak çalışmıştır.

Kariyerinin ikinci bölümüne ise ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına destek veren değişik kuruluşlarda görevler üstlenerek devam etmiştir. Bunlardan ilki Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu'nun direktörlüğüdür. Daha sonra düşünce kuruluşlarından Türk Politika Forumu'nun Genel Koordinatörlüğü'nü yürütmüştür. Ayrıca bir dönem SKY Türk ve CNBC-E kanallarında siyaset gündemine ilişkin haftalık "Liderler ve Kararlar" programını hazırlayıp sunmuştur. Tüm bunların yanı sıra APCO Türkiye'nin kuruculuğunu ve CEO'luğunu üstlenmiştir.

Londra Üniversitesi SOAS'de Kalkınma Ekonomileri alanında yüksek lisans ve Princeton Üniversitesi'nde iktisat alanında lisans yapmıştır. Orta Doğu Araştırmaları sertifikası da almıştır.

Z.Zeynep Dereli'nin katıldığı sivil toplum kuruluşları arasında ise yönetim kurulunda olduğu TÜBİSAD, İTÜ BMT-KAUM ve WTech Danışma Kurulu ile kurucularından olduğu Endeavour bulunmaktadır.

Z.Zeynep Dereli iki çocuk annesidir.

SİYASİ KARİYERİ

İstanbul Şişli Belediyesi ilçe meclisinde yer aldığı Mart 2009 Türkiye seçimlerinden bu yana siyasette aktif olan Zeynep Dereli ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı'na danışmanlık yaptı.

Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi kurucu üyesidir.