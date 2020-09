Zeynep Bastık ft Emir Can İğrek - Dargın sözleri | Emir Can İğrek Dargın şarkı sözleri | Zeynep Bastık Dargın sözleri Yaptığı coverlar ve işbirlikleri ile gündeme gelen Zeynep Bastık'tan yeni bir düet geliyor! Etkileyici sesi, yazdığı şarkı sözleri ile büyük beğeni toplayan Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık Dargın adlı düetlerini 4 Eylül'de piyasaya sürüyor. Zeynep Bastık Emir Can İğrek Dargın şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek kimdir? Zeynep Bastık kimdir?

Yaptığı düetler ve coverlarla adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık'tan yeni bir düet daha geliyor. Etkileyici sesi ve yazdığı sözlerle dikkatleri üzerine toplayan Emir Can İğrek ile işbirliği yapan Zeynep Bastık, klibin 4 Eylül tarihinde geleceğini söyledi. ZEYNEP BASTIK FT EMİR CAN İĞREK DARGIN SÖZLERİ Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek ortaklığı ile çıkacak olan Dargın şarkısı, 4 Eylül'de dinleyiciyle buluşacak. EMİR CAN İĞREK KİMDİR? Yazdığı şarkıların sözleri çok beğeni toplayan Emir Can İğrek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu ne, asıl mesleği ne? Youtube trendlerde ilk sıralarda olan Saman Sarısı şarkısıyla tekrar gündeme gelen Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993 Tekirdağ Çerkezköy doğumlu Türk müzisyen ve söz yazarıdır. Müziğe doğduğu şehirde küçük sahne grupları kurarak başladı. En yüksek çıkışını 2019'da Nalan adlı şarkısıyla yakaladı. Nalan isimli parçası Youtube'da 73 milyon izlenme aldı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü. Funda Arar ve Ferhat Göçer gibi ünlü sanatçılara beste verdi. Emir Can İğrek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Son olarak 24 Temmuz Cuma günü çıkardığı "Saman Sarısı" şarkısıyla trendlere girdi ve şarkısı binlerce kişi tarafından beğeni aldı. Emir Can İğrek doğum tarihi : 2 Nisan 1993 Emir Can İğrek kaç yaşında : 27 yaşında Emir Can İğrek mesleği ne : Müzisyen, söz yazarı Emir Can İğrek aslen nereli : Tekirdağ Emir Can İğrek burcu ne : Koç Emir Can İğrek boy-kilo : 1,83 m - 80 kg EMİR CAN İĞREK MÜZİKLERİ VE ALBÜMÜ "Gönül Davası" (2017) "Aç Bağrını" (2018) "Defoluyorum" (2019) "Gömleğimin Cebi" (2019) "Dönsen Bile" (2019) "Nevale" (2019) "Nalan" (2019) "Silahım Yok" (2019) "Sapa" (2020) [Albüm] "Meydan" (2020) "Darbe" (feat. Patron) (2020) "Saman Sarısı" (2020) Ağır Roman (2018) [Albüm] Bunların yanı sıra pek çok şarkıya yaptığı coverla da çok sevilmektedir. EMİR CAN İĞREK KAZANDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR? 2019 Yılında En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı (PowerTürk Müzik Ödüllerİ) 2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı (Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri) ZEYNEP BASTIK KİMDİR? 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Bastık, bir zamanlar Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümünü yayınladı. Çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına imzasını attı. Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına düet yaptı ve bu düetle adından sıkça söz ettirdi. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma'nın kadrosunda kısa süreli yer aldı. Ev konserleri ile trend olan parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık, son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette trend haline geldi.