Zeydan Karalar'ın konuşmasına izin vermediği dernek başkanı: Meclisi işgal ederiz

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerinin meclis gündemine alınmasını isteyen Çukurova Özürlüler Derneği (ÇÖZDER) üyeleri, meclis toplantısına girerek konuşma yapmak istedi. Başkan Zeydan Karalar'ın izin vermemesi üzerine kürsüde konuşamayan Dernek Başkanı Ahmet Ataş, taleplerinin 15 gün içinde yerine getirilmemesi halinde meclisi işgal edeceklerini söyledi. Elinde 'Çocuklarım ölmesin lütfen' yazılı kağıt bulunan kadına da güvenlik görevlileri müdahale etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantılarının ilk oturumu Zeydan Karalar başkanlığında belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Aralarında görme, işitme, yürüme engellerin bulunduğu bir grup ÇÖZDER üyesi de meclis salonuna girdi. Grup başkan vekillerinin gündem dışı söz alacağı sırada ÇÖZDER Başkanı Ahmet Ataş, konuşmak istedi. Ataş, yapacağı konuşmada, engellilerin sorunları hakkında taleplerini anlatacağını bildirdi. Başkan Karalar, Ataş'ın meclis üyesi olmadığı için hukuken konuşamayacağını savundu. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Oylama isteyen engelliler, slogan attı.

Gazetecilere dışarıda açıklama yapan Ahmet Ataş, "Engelliler için taleplerimizi meclise resmi olarak vermiş durumdayız ancak 5 aydır bu taleplerimiz bekletiliyor. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Sosyal yardımlarla ilgili sıkıntılarımız var. Birçok arkadaşımızın evlerine sosyal yardım ulaşmıyor. Eğer 15 gün içinde bu taleplerimiz yerine gelmezse tekrar geleceğiz. Buradan çıkmayacağız. Buna gücümüz var. 10 bin üyemiz var" diye konuştu.