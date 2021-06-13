Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti

2002 yılında yayınlanan Zerda dizisinin yıldız ismi Ece Uslu, 46 yaşında olmasına rağmen fit fiziğiyle dikkat çekti. Uslu, tatil anlarından fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı

2002 ve 2004 yılları arasında Zerda filminde Yavuz Bingöl'le başrol oyuncu ünlü oyuncu Ece Uslu, yıllar sonra fit görüntüsüyle yeniden gündem oldu.

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Alp Tuğhan ile aşk yaşadığını sosyal medyadan ilan etti. Birlikte çıktıkları Maldivler tatilinden fotoğraflar paylaşan ikili, sürpriz birlikteliklerini gözler önüne serdi.

ALP TUĞHAN DA EŞLİK ETTİ

'Elveda Derken', 'Zerda' ve 'Dayan Yüreğim' gibi projelerde rol alan oyuncu Ece Uslu, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte soluğu Maldivler'de aldı. 46 yaşındaki Uslu'ya tatilde iş insanı Alp Tuğhan da eşlik etti.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Ece Uslu, 238 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Takipçileri Uslu'nun paylaşımlarına "Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Uslu'nun o pozları: