ZEON Türkiye Subathon rekorunu kırdı!
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ZEON Türkiye Subathon rekorunu kırdı!

ZEON Türkiye Subathon rekorunu kırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

ZEON'dan yeni bir rekor daha!

Ülkemizin başarılı Twitch yayıncılarından biri olan Necati Akçay bir diğer adıyla ZEON Türkiye Subathon rekorunu kırdı.

Nisan ayı sonunda başladığı ve 10 Mayıs itibariyle 315 saatlik (13 gün) Subathon yayınını tamamlayan Necati Akçay, Twitch Türkiye Subathon rekorunu kırarak bir ilke imza attı. Bu serüven boyunca Valorant, Metin 2, Minecraft ve IRL gibi oyunlarda yayınlar yaptı. Buna ek olarak Subathon boyunca izleyicilerine ve abonelerine birçok çekiliş yoluyla hediyeler dağıttı.

Buna ek olarak Necati Akçay'ın Twitch üzerinde 994 Bin takipçisi bulunuyor. Eğer başarılı yayıncı 6 Bin takipçi daha kazanırsa "1 Milyon Takipçi" barajını da aşmış olacak.

Playerbros ekibi olarak Necati "ZEON" Akçay'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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