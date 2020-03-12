Zengo Halk Galası Samsun'da
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Yasemin Sakallıoğlu, Instagram, Samsun, Magazin

Zengo Halk Galası Samsun'da

Yasemin Sakallıoğlu'nun yeni filmi "Zengo" Samsunlularla buluşacak.

12.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:07
Zengo Halk Galası Samsun'da

Yasemin Sakallıoğlu'nun yeni filmi "Zengo" Samsunlularla buluşacak.


İnternet fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun yeni filmi "Zengo" Samsun Galası'nı yapmak için Citymall AVM'ye geliyor. İnstagram'da 3,5 milyon takipçisi olan ve yaptığı tiplemelerle insanları gülme krizine sokan Yasemin Sakallıoğlu yeni filmi Zengo'nun Samsun Galası'nı yapmak üzere 14 Mart Cumartesi Samsun Citymall AVM'de olacak. 18.30'da seyirciler ile buluşacak Zengo filminin ekibi saat 19.00'da seyirciler ile birlikte filmi izleyecek. Yasemin Sakallıoğlu, Ece İrtem, Dilşah Demir, Kazım Semih Varol gibi oyuncuların rol aldığı filmde; Zerrin isminde modacı olma hayali kuran bir kadının yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme uğraması ile bir anda zenginleşmesi ve yakın arkadaşı Menkıbe'nin tasarımlarını çalarak defile yapması sonrası gelişen olayları eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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