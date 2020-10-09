Zengin Mutfağı konusu, oyuncu kadrosu | Zengin Mutfağı bilet fiyatları ne kadar? Zengin Mutfağı 21 Ekim oyunu tiyatrolara geliyor!
Usta oyuncu Şener Şen'in 40 yıl sonra yeniden tiyatrolarda oynayan oyunu Zengin Mutfağı, yoğun ilgi görmektedir. Zengin Mutfağı konusu nedir? Zengin Mutfağı oyuncu kadrosu, oyuncuları kimler? Zengin Mutfağı bilet fiyatları ne kadar? Zengin Mutfağı 21 Ekim oyunu tiyatrolara geliyor!
Şener Şen, 40 yıl sonra yeniden Zengin Mutfağ'nda rol almaya hazırlanıyor. Usta oyuncu Şener Şen'in 40 yıl sonra yeniden tiyatrolarda oynayan oyunu Zengin Mutfağı, yoğun ilgi görmektedir. Zengin Mutfağı konusu nedir? Zengin Mutfağı oyuncu kadrosu, oyuncuları kimler? Zengin Mutfağı bilet fiyatları ne kadar? Zengin Mutfağı 21 Ekim oyunu tiyatrolara geliyor!
ZENGİN MUTFAĞI OYUNU KONUSU
Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması.
Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.
Vasıf Öngören'in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır.
1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu oyunda aşçı Lütfü Usta'yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu kadrosuyla tekrar sahnede.
ZENGİN MUTFAĞI OYUNCU KADROSU
Şener Şen - Lütfü Usta
Kutay Sandıkçı - Ahmet
Onay Kaya - Selim
Gizem Ergün - Kız
Uğur Arda Başkan - Seyfi
Sahne Arkası
Vasıf Öngören - Yazar
Şener Şen - Yönetmen
Doğu Akal - Yönetmen
Defne Kayalar - Yardımcı Yönetmen
Barış Dinçel - Dekor Tasarım
Cem Yılmazer - Işık Tasarımı
Başak Özdoğan - Kostüm Tasarım
Ethem Onur Bilgiç - Afiş Tasarım
Emre Doğru - Fotoğraf
Berçem Açığ - Asistan
Uğurkan Hafızoğlu - Dekor Realizasyon
ZENGİN MUTFAĞI SÜRESİ
Oyun, iki perdeden oluşmaktadır. Toplam süresi 110 dakikadır.
ZENGİN MUTFAĞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Zengin Mutfağı oyunu bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
Protokol 220.00 TL
1.Kategori 176.00 TL
2.Kategori 154.00 TL
3.Kategori 132.00 TL
4.Kategori 110.00 TL
5.Kategori 93.50 TL
6.Kategori 66.00 TL