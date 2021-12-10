Zelenskiy ve Macron, Donbas krizine ilişkin görüşmeleri değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Donbas krizinin çözümüne ilişkin görüşmeleri ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Donbas'taki durumun değerlendirildiği telefon görüşmesinde Zelenskiy, son dönemde artan gerginliğe karşı Fransa'nın zamanlı desteğine teşekkür etti.

Macron da Rusya'nın askeri olarak gerginliği tırmandırması karşısında Ukrayna'nın dengeli pozisyonuna dikkati çekti.

Taraflar, Normandiya formatı kapsamındaki müzakere sürecinin tekrar devam etmesi konusunu görüştü.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubu kapsamındaki çalışmaların yeniden etkili şekilde çalışmasının gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede Macron, Ukrayna'nın bu kapsamda yasa dışı tutuklu kişilerin serbest kalması, kapsamlı ateşkese dönülmesi ve kontrol-geçiş noktalarının açılması gibi inisiyatiflerine desteğini aktardı.

Görüşmede Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin olumsuz etkilerine de değinilerek, başta sıvılaştırılmış doğal gaz olmak üzere Avrupa'nın enerji çeşitliliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Liderler 15 Aralık'ta Brüksel'de bu konuları görüşmeye devam etmek üzere anlaştı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet