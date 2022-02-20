Zelenskiy, Macron'la Donbas'ta şiddetlenen çatışmaları görüştü - Haberler
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Zelenskiy, Macron'la Donbas'ta şiddetlenen çatışmaları görüştü

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Zelenskiy, Macron'la Donbas'ta şiddetlenen çatışmaları görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Donbas'ta şiddetlenen çatışmalarla ilgili telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Donbas'ta şiddetlenen çatışmalarla ilgili telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter paylaşımında, Donbas cephesinde şiddetlenen çatışmalar hakkında Macron'a bilgi verdiğini belirtti.

Cephedeki kayıpları ve Ukraynalı siyasetçilerle uluslararası gazetecilerin topçu atışlarına maruz kalmaları hakkında Macron'a bilgi aktardığını kaydeden Zelenskiy, "Acil olarak gerilimin düşürülmesi ve siyasi-diplomatik uzlaşma için gerekliliği ve olası yolları görüştük." değerlendirmesini yaptı.

AA / Talha Yavuz - Güncel

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