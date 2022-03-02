Zelenski, kendisi hakkındaki övgüleri değerlendirdi: Bir filmin içinde değilim, simgesel olan Ukrayna halkıdır

7 gündür Rus ordusunun işgali ile mücadele eden Ukrayna lideri Zelenski, Kiev'de kaldığı sığınakta CNN International'dan Matthew Chance'a özel röportaj verdi. CNN'in kıdemli muhabiri, Ukrayna liderine Rusya ile yürütülen müzakerelerden umutlu olup olmadığını sordu.

MÜZAKERELER HAKKINDA KONUŞTU

Rusya'ya bir kez daha savaşı durdurun mesajı veren Zelenski, iki müzakere görüşmesinden de çok umutlu olmadığını aktardı. Barış görüşmelerine ilişkin konuşan Zelenski, "Duruma ilişkin konuşmaya başlama kararı aldılar. Gerçekten ben de istiyordum ve onları teşvik ettim, yapmalısınız, her şeyden önce herkes savaşmayı durdurmak ve beş, altı gün öncesindeki noktaya dönmek zorunda. Yapabileceğiniz temel şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu çok önemli bir nokta. Bunları yaparsanız ve taraflar hazırsa, bu demektir ki barışa hazırlar. Eğer hazır değilseniz, bu zamanı boşa harcıyorsunuz demektir" dedi.

"UKRAYNA İŞGAL EDİLİRSE RUS TEHDİDİYLE KARŞILAŞACAKLAR"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bunun Avrupa için büyük bir tehdit olacağını savunan Zelenski, "Batılı hükümetler Ukrayna'ya yardım ederek aslında kendilerini savunmalı. Çünkü Rus işgalciler kazanırsa, Rus işgali tehdidiyle karşılaşacak ve tek başlarına bununla başa çıkmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

"BATI YAPTIRIMDA GEÇ KALDI"

Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda geç kaldığını ifade eden Zelenski, "Batı, ciddi bir yaptırım paketi uygulasaydı, büyük ihtimalle Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

"BİR FİLMİN İÇİNDE DEĞİLİM"

Zelenski savaş süresince kendisinin liderliğine yapılan övgülere de değindi. Ukrayna lideri, "Durum çok ciddi, bir filmin içinde değilim. Simgesel olan ben değilim. Ukrayna'nın simgesel olduğunu düşünüyorum. Ukrayna Avrupa'nın kalbidir ve şimdilerde inanıyorum ki Avrupa, Ukrayna'yı dünya için özel bir şey olarak görüyor. Bu nedenle dünya bu özel şeyi kaybedemez." ifadelerini kullandı.