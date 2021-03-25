Zeki Müren - Alkışlarla Yaşıyorum sözleri | Alkışlarla Yaşıyorum şarkı sözleri nelerdir?
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Alkışlarla Yaşıyorum şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Alkışlarla Yaşıyorum' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Alkışlarla Yaşıyorum sözleri nelerdir?
ALKIŞLARLA YAŞIYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Sevgi dolu bir dünyam var dört yanımda tüm insanlar
Sevgi dolu bir dünyam var dört yanımda tüm insanlar
Dünya malı neye yarar; dostluklarla yaşıyorum
Dünya malı neye yarar; dostluklarla yaşıyorum
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Şiirlerde, romanlarda; gelmiş geçmiş zamanlarda
Tamburlarda kemanlarda şarkılarla yaşıyorum
Tamburlarda, kemanlarda şarkılarla yaşıyorum
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Sevgilerden nakışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla
Sevgilerden nakışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla
Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum
Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum
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Ben de sevdim bir zamanlar içimde bin hatıra var
Ben de sevdim bir zamanlar içimde bin hatıra var
Herkes hayatını yaşar; anılarla yaşıyorum
Herkes hayatını yaşar; anılarla yaşıyorum
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Ne köşklerde ne sarayda
Ne dünyada ne de ayda
Benim yerim çok uzakta; dualarla yaşıyorum
Benim yerim çok uzakta; dualarla yaşıyorum
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Şarkılara duygu seren çilelere göğüs geren
Şarkılara duygu seren çilelere göğüs geren
Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren
Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren
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Kimsesizlerin kimsesiziyim; kimsesizim
Yalnızların yalnızıyım; yalnızım
Dertlilerin dertlisiyim; dertliyim
Âşıkların aşkıyım; âşıkım
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İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar
Yıllarca hep böyle bildiniz siz
Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz