Zeki Müren - Alkışlarla Yaşıyorum sözleri | Alkışlarla Yaşıyorum şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Alkışlarla Yaşıyorum şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Alkışlarla Yaşıyorum' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Alkışlarla Yaşıyorum sözleri nelerdir?

ALKIŞLARLA YAŞIYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Sevgi dolu bir dünyam var dört yanımda tüm insanlar

Sevgi dolu bir dünyam var dört yanımda tüm insanlar

Dünya malı neye yarar; dostluklarla yaşıyorum

Dünya malı neye yarar; dostluklarla yaşıyorum

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Şiirlerde, romanlarda; gelmiş geçmiş zamanlarda

Tamburlarda kemanlarda şarkılarla yaşıyorum

Tamburlarda, kemanlarda şarkılarla yaşıyorum

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Sevgilerden nakışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla

Sevgilerden nakışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla

Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum

Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum

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Ben de sevdim bir zamanlar içimde bin hatıra var

Ben de sevdim bir zamanlar içimde bin hatıra var

Herkes hayatını yaşar; anılarla yaşıyorum

Herkes hayatını yaşar; anılarla yaşıyorum

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Ne köşklerde ne sarayda

Ne dünyada ne de ayda

Benim yerim çok uzakta; dualarla yaşıyorum

Benim yerim çok uzakta; dualarla yaşıyorum

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Şarkılara duygu seren çilelere göğüs geren

Şarkılara duygu seren çilelere göğüs geren

Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren

Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren

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Kimsesizlerin kimsesiziyim; kimsesizim

Yalnızların yalnızıyım; yalnızım

Dertlilerin dertlisiyim; dertliyim

Âşıkların aşkıyım; âşıkım

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İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar

Yıllarca hep böyle bildiniz siz

Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz