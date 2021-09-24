Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı - Haberler
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Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

TÜRK sanat müziğinin efsane isimlerinden Zeki Müren, vefatının 25'inci yıl dönümde Bursa'daki kabri başında anıldı.

TÜRK sanat müziğinin efsane isimlerinden Zeki Müren, vefatının 25'inci yıl dönümde Bursa'daki kabri başında anıldı. Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan "Zeki Müren'in anıları, kalplerimizdeki yerini ilk günkü canlılığı ile korurken bağışları sonsuzluğa uzanıyor. Her yıl TEV-Zeki Müren Fonu katlanarak büyüyor" dedi.

Türk sanat müziğinin 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren, vefatının 25'inci yılında Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Programa Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet Naci Bakırcı, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner ile eşi İlknur Güner katıldı. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı programda konuşan Özlem Güner, ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Zeki Müren'e karşı sevgi ve saygının devam ettiğini söyledi. "O, herkesin sanat güneşiydi, bizim güneşimizdi, dayımız, canımız, kanımızdı" diyen Güner, şöyle devam etti:

"Onun ailesi olmaktan son derece gururlu ve onurluyuz. Evrensel ve efsane bir sanatçıydı. Her zaman zirvede, bu hiç değişmedi. Kendisi Türk Eğitim Vakfı  ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na yaptığı bağışlarla, gençlere ışık tutmuştur."

'BAĞIŞLARI SONSUZLUĞA UZANIYOR'

Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan da konuşmasında, Zeki Müren'in, yaptığı bağışla topluma örnek, öğrencilere de eğitim güneşi olduğunu belirtti. Çalışkan "Zeki Müren'in anıları, kalplerimizdeki yerini ilk günkü canlılığı ile korurken bağışları sonsuzluğa uzanıyor. Her yıl TEV-Zeki Müren Fonu katlanarak büyüyor. Gençlerimize eğitim olanağı, öğrencilerimize binlerce burs sağlıyor. Bu fonla bugüne kadar 3 bin 638 öğrenciye burs imkanı sağlandı. Yine açılan fonlarla Mehmetçik ailelerine de yardım eli uzatıldı" dedi. Ayrıca Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde de sanatçı için tören düzenlendi.


Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Zeki Müren, 25'inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

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