Zeki Ergezen kimdir? Zeki Ergezen neden vefat etti? Zeki Ergezen hayatı ve biyografisi! Zeki Ergezen kaç yaşında, nerelidir?
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Zeki Ergezen kimdir? Zeki Ergezen neden vefat etti? Zeki Ergezen hayatı ve biyografisi! Zeki Ergezen kaç yaşında, nerelidir?

02.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:10
Zeki Ergezen kimdir? Zeki Ergezen neden vefat etti? Zeki Ergezen hayatı ve biyografisi! Zeki Ergezen kaç yaşında, nerelidir?

Siyaset gündemi ile dikkati üzerine çeken Zeki Ergezen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zeki Ergezen kaç yaşında, nereli? Zeki Ergezen hayatı ve biyografisi! Zeki Ergezen kimdir? Zeki Ergezen siyasi kariyeri nasıldır?

Çarpıcı gündemi ile dikkati üzerine çeken Zeki Ergezen, hakkında araştırmalar yapılıyor. Zeki Ergezen kimdir? Zeki Ergezen nereli? Zeki Ergezen hayatı ve biyografisi!

ZEKİ ERGEZEN KİMDİR?

Zeki Ergezen, 2 Aralık 1949'da Bitlis Ahlat'ta doğmuştur. Babasının adı Müslüm, annesinin adı Cemile'dir.

ZEKİ ERGEZEN HAYATI?

Mimar; Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirmiştir. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İI Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi olmuştur. 19, 20, 21 ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili 20. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevine seçilmiştir.

58 ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

ZEKİ ERGEZEN NEDEN VEFAT ETTİ?

Evli ve 4 çocuk babası idi. AK Parti'nin kurucularından Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti. Gelen bilgiye göre kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen'in cenazesi, memleketi Ahlat'ta toprağa verilecek.

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